Hysaj pensa ancora alla Fiorentina: "Partita difficile, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato"

Quella impartita dalla Fiorentina alla Lazio è stata definita da molti come una vera e propria lezione di calcio. La gara d'altronde è stata dominata in lungo e in largo dalla squadra di Italiano, che alla fine l'ha vinta meritatamente in barba a quell'unico tiro concesso ai biancocelesti che era costato il gol di Luis Alberto.

Hysaj: “A Firenze è stata dura”

Sulla partita del Franchi è tornato a parlare ai canali ufficiali della Lazio il terzino Elseid Hyasj: “Quella contro i viola è stata una partita dura, difficile, ma che non ci deve mettere addosso troppa negatività. In questo momento abbiamo bisogno di ottimismo e aria positiva, è ovvio che qualcosa dovremo cambiare ma l'importante è capire dove abbiamo sbagliato e cercare di migliorare”.