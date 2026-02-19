Imaz: “Il pubblico di Bialystok spingerà la squadra. Sappiamo bene quali sono i valori della Fiorentina ma vogliamo passare il turno”

Questo pomeriggio il fantasista dello Jagiellonia Bialystok Jesus Imaz ha rilasciato una breve intervista a Radio Bruno prima della sfida di questa sera contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Questi i temi trattati dallo spagnolo

“Vivremo la partita contro la Fiorentina come un vero e proprio premio, cercando di passare il turno. Non abbiamo niente da perdere, sappiamo il valore della squadra viola ma proveremo a fare la nostra partita giocando a viso aperto nella gara casalinga ma anche in quella in trasferta”.

“Non avevo mai visto la neve prima di arrivare in Polonia”

Ha raccontato come è stato il suo arrivo in Polonia: “I primi tempi qui allo Jagiellonia ho avuto un po' di problemi: non è stato semplice per uno come me che veniva dal caldo, soprattutto il primo anno. Non avevo mai visto la neve in vista mia e qui fa molto freddo per gran parte dell'anno. Per questo ho avuto un po' di difficoltà ad adattarmi, ma adesso mi sono abituato e va molto meglio”.

“Il campo non sarà in perfetto condizioni e la Fiorentina patirà la cosa”

Ha voluto sottolineare le condizioni climatiche che si troverà davanti la Fiorentina: “Sicuramente ci sarà il campo non in perfette condizioni, il freddo e il ghiaccio influenzeranno il terreno di gioco. Noi però vogliamo provare a sfruttare questa nostra arma per la gara di stasera, sperando ovviamente che la Fiorentina non si trovi piu di tanto a suo agio in queste condizioni”.

“Abbiamo un pubblico molto legato alla squadra: ci spingeranno per tutta la partita”

Un pensiero anche sui tifosi polacchi: “Noi possiamo contare su un pubblico che è molto legato alla sua squadra: è molto caldo e caloroso, e la cosa spesso ci spinge. E' un fattore che alcune squadre, quando vengono a giocare qui da noi, soffrono molto. Ci sta che la Fiorentina possa subire questo aspetto visto che spesso e volentieri i nostri tifosi ci danno la carica anche quando le cose non vanno come vorremmo”.

“Inizialmente non mi sono trovato bene ma ora sto al top”

Ha anche annunciato come si sia finalmente sbloccato: “Mi trovo molto bene in questo campionato: sono molto felice di quello che sto facendo. Ci sono tanti giovani che stanno crescendo in squadra, il campionato polacco è molto competitivo. Dopo qualche difficoltà iniziale adesso posso dire di essere molto contento di giocare per lo Jagiellonia: tant'è che ultimamente ho iniziato a giocare meglio e a fare tanti gol”.

“Sappiamo bene quali sono i valori della Fiorentina ma vogliamo passare il turno”

Un commento anche sulla Fiorentina: “Conosciamo benissimo il valore del nostro avversario. E' vero che quest'anno la Fiorentina non sta facendo una grande stagione ma hanno giocatori di grandi qualità e di alto livello, e per questo sono loro che restano i favoriti nel doppio confronto. noi comunque non abbiamo niente da perdere e per questo affronteremo la partita con la volontà di passare il turno contro una delle top squadre d'Europa”.

“Dovremo sfruttare al massimo tutte le occasioni che avremo”

Ha poi concluso: “Siamo ua squadra che ha dei buoni valori tecnici: ci piace giocare a calcio avendo il controllo della partita e proponendo un calcio offensivo e propositivo. Soprattutto nella gara davanti ai nostri tifosi dovremo esser bravi a sfruttare al meglio tutte le occasioni che ci capiteranno”