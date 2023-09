Ancora troppo presto per l'Under 21 ma per Kayode c'è uno step in avanti in maglia azzurra. E con lui altri tre ex compagni in Primavera

Prima tornata di convocazioni anche per la nuova Under 20 di Alberto Bollini, impegnata nella Elite League e scorpacciata di calciatori della Fiorentina: sono ben 4. Il principale è Michael Kayode che non arriva ancora in Under 21 (ma avrà tempo), convocato in compagnia degli ex compagni in Primavera Comuzzo, Lucchesi (in prestito alla Ternana) e Amatucci.

Primi impegni il 7 settembre contro la Germania e l'11 contro la Repubblica Ceca.