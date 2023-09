Pradè e quell'abitudine a tornare spesso sul... luogo del mancato acquisto: porta aperta anche per Theate?

La fase finale del mercato viola ha lasciato un grande vuoto, inutile negarlo: quello del difensore centrale. In un reparto da migliorare è stato ceduto Igor ed è arrivato il solo, misterioso, Yerri Mina. Di obiettivi la Fiorentina ne aveva ma di maxi investimenti poca voglia e infatti su Arthur Theate si è andati in punta di piedi, cercando un prestito oneroso con riscatto ben più corposo.

Non è detto però che il belga del Rennes non possa tornare di grande attualità nelle prossime sessioni: Pradè ha dimostrato spesso di tornare su calciatori già cercati. Emblematici i casi di Mandragora, Odriozola o lo stesso Torreira. Non è da escludere quindi che per Theate l'appuntamento sia solo rimandato.