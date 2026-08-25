Trevisani: "La Roma ha fatto una grande partita, ma la Fiorentina non è il Monza. Ecco cosa ha sbagliato Grosso"

Nelle ore successive alla debacle della Fiorentina contro la Roma di Giampiero Gasperini, il giornalista di Sportmediaset Riccardo Trevisani ha avuto modo di dire la sua sui viola di Fabio Grosso.

“La Roma ha fatto una grande partita, forse la migliore della prima giornata visto anche il livello dell’avversario anche se non si è presentato in campo. La Fiorentina comunque non è il Monza: Grosso non ha dato continuità alla squadra vista nel precampionato".

“Grosso ha stravolto la squadre e ha pagato le conseguenze”

Ha anche sottolineato: "Ha stravolto rispetto alla gara di coppa Italia e non ha stravolto in maniera funzionante, la squadra sembrava non trovarsi bene in campo. Poi sono convinto che la Fiorentina ha fatto ottimi acquisti e fare un grande campionato. Ma si vedeva che giocava contro una squadra che si conosceva da più tempo”.