Fagioli: "La Fiorentina è cambiata da diverse partite. Ora fisicamente stiamo bene e da regista, io..."

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, è stato uno dei migliori in campo nel pareggio ottenuto dai viola contro la Lazio.

“Abbiamo fatto un brutto primo tempo - ha detto - Abbiamo messo a posto due, tre cose e nel secondo tempo siamo ripartiti bene. Buona la nostra reazione di squadra dopo lo svantaggio”.

Poi ha aggiunto: “Penso che la Fiorentina sia cambiata da diverse partite. Portiamo a casa un punto imporatnistissimo su un campo difficilissimo, peccato perché i tre punti sarebbero stati fondamentali”.

Sul percorso da regista: “Mi sto trovando molto bene nel ruolo, anche grazie ai compagni che si fanno trovare nel posto giusto al momento giusto. Fisicamente stiamo molto bene ed è importante questo perché il mister vuol giocare uomo contro uomo”.