Andreazzoli: "La situazione della Fiorentina è delicata, ma ci sono gli elementi per uscirne. I tifosi devono stare con la squadra e con Pioli"

L'allenatore Aurelio Andreazzoli ha parlato a Radio Bruno Toscana del periodo difficile della Fiorentina: “Vedere la squadra viola in quella posizione di classifica è una sorpresa per tutti, ma è una sorpresa relativa a sei giornate di campionato. Al tempo stesso è vero che il calendario è complicato, adesso ci saranno Milan e Inter fuori casa, nel mezzo il Bologna senza dimenticare gli impegni di Conference League. E' una condizione a cui bisogna porre attenzione, ma credo che la Fiorentina abbia tutti gli elementi per rialzarsi. La squadra a mio parere è buona e migliorata rispetto all'anno scorso, la batteria degli attaccanti è ottima anche se in questo momento fanno fatica a concretizzare".

“I tifosi devono stare con la squadra”

Poi ha aggiunto: “La pazienza è poca da tutte le parti, ma allora cosa vogliamo fare? Ci dividiamo dalla squadra e dall'allenatore? Io credo che il pubblico non possa farlo, anzi debba continuare a sostenere la squadra sperando che arrivino momenti migliori. Capisco la delusione, ma bisogna stare tranquilli e non buttare all'aria una situazione che si è creata appena due mesi fa”.

“Gudmundsson è un ottimo giocatore”

Infine su Gudmundsson: “Lo apprezzo molto come calciatore, soprattutto per il modo in cui potrebbe essere utilizzato all'interno di una squadra. Non vedo tutte le partite e quindi non posso dare un giudizio totale, però a me questo ragazzo è sempre piaciuto. Può fare sia il trequartista sia la seconda punta, è uno che sa partire da lontano ma anche attaccare la profondità”.