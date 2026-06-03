Baldini premia i suoi: due ragazzi della Fiorentina sono titolari in azzurro. Le formazioni di Lussemburgo-Italia

C'è tanta Fiorentina nella Nazionale Italiana pronta a scendere in campo contro Lussemburgo per l'amichevole di stasera. Silvio Baldini si è dimostrato coerente coi propri principi e ha scelto i ‘suoi’ ragazzi dell'Under 21.

Comuzzo e Ndour titolari

Donnarumma e Pio Esposito a parte, per il resto sono tutti giocatori facenti parte della rosa dell'Under 21. In campo tanti viola, da Pietro Comuzzo a Cher Ndour (con la numero 10). Titolare anche Favasuli, ex Fiorentina.

Le formazioni di Lussemburgo-Italia

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Michael Pinto; V.Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bohnert; Sinani. Ct: Jeff Strasser.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Silvio Baldini.