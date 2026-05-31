Venturino costretto al forfait con la Nazionale. Baldini convoca in extremis un altro giovane ex viola

L'infortunio di Venturino ha obbligato il Ct della Nazionale Silvia Baldini ha convocare un nuovo centrocampista per le sfide amichevoli contro Grecia e Lussemburgo.

La convocazione dell'ex viola

Baldini, seguendo la linea di gioventù e freschezza, ha deciso di chiamare al posto di Venturino un giovane centrocampista del Cesena, passato anche per la Primavera della Fiorentina. Si tratta del classe 2004 Tommaso Berti.

Premio meritato

Berti è stabilmente nel giro della Nazionale Under 21 stabilmente, ma adesso, grazie alla fiducia di Baldini, potrà coronare il sogno di vestire la maglia azzurra, quella dei grandi. Un premio meritato visto l'alto rendimento avuto del centrocampista ex viola nell'ultima stagione in serie cadetta.