Baldini: "Il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano solo ai propri interessi: alcuni li chiamo lestofanti"

Tra i convocati dell'Italia ci sono anche alcuni giocatori della Fiorentina, tra cui Pietro Comuzzo e Cher Ndour (Fortini è aggregato per gli allenamenti a Coverciano). L'artefice di queste chiamate è Silvio Baldini, salito dall'Under 21 in momentanea assenza di ct. Proprio lui ha parlato in conferenza stampa, cercando di spiegare il momento del calcio nazionale.

“Il calcio italiano è pieno di dirigenti lestofanti”

“La spiegazione è semplice, il calcio italiano è in mano a dirigenti che non pensano al calcio in sé, alla sua crescita. Pensano soltanto ai propri interessi. Il mercato qui viene fatto con i giocatori anziani, i giovani vengono ignorati. Questo perché il modus operandi aiuta a preservare i propri interessi”.

“Pensano solo ai propri interessi. Giovani? Ignorati perché…”

E aggiunge: “Io non devo nascondermi, ho sempre detto queste cose. Alcune persone le chiamo lestofanti… spesso queste persone hanno in mano le redini del calcio. Sarà un grave problema in assenza di dirigenti seri”.