La Nazione: standby perenne

Sul QS de La Nazione: "Inter-mercato: test antistress". A pagina 4 in taglio alto: "L’Inter e poi il mercato. Stress test decisivo. E ora serve un guizzo". A pagina 5 in taglio alto: "Incognita formazione. Due moduli e tre certezze: Jack, Ikoné e Beltran pedine chiave di Italiano". Di spalla: "Brekalo? No, Kompralo. Dopo Brian e Luciano c'è Gonzalo Rodriguez". A pagina 7: "Affari ancora in standby. Una pausa e poi lo sprint. Brekalo e Mina in uscita. Per Vargas serve pazienza".