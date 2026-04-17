De Gea: "Orgoglioso della determinazione che questa squadra dimostra ogni giorno. Ora continuiamo!"

Una stagione difficile per David De Gea, le cui prestazioni sono peggiorata in linea col momento di crisi della squadra. Poi però il portierone spagnolo ha recuperato fiducia e, con prestazioni personali in netta crescita, a contribuito tangibilmente al miglioramento della classifica della Fiorentina.

Parole da leader

In attesa di capire il suo futuro, De Gea (che ha ancora due anni di contratto) si dimostra sempre più leader della squadra, con parole da vero capitano sui propri canali social: “Orgoglioso della lotta - ha scritto dopo la partita di ieri - e della determinazione che questa squadra dimostra ogni giorno. Adesso continuiamo!".