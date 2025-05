A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare della situazione in casa Fiorentina ma non solo, tornando anche sulla sconfitta viola a Venezia e spaziando su altri temi.

‘La Fiorentina era frastornata a Venezia dopo l’eliminazione col Betis'

“Sono contento per Italiano, se lo meritava e chiaramente è un bel traguardo. Capisco i tifosi viola che sono amareggiati dopo le tre finali perse con lui, a Firenze però ha fatto bene. Ha fatto il massimo a Bologna vincendo subito e ora si toglierà delle soddisfazioni altrove come capita a tutti. A Venezia la squadra era frastornata dopo il Betis e non serena, purtroppo si è visto perché i veneti erano più spensierati e la Fiorentina scarica, ma non è stato Palladino a perdere la partita perché lui ha messo in campo chi aveva, senza Kean e Gudmundsson è sempre dura. Abbiamo delle grandi differenze con il Venezia però se non sei tranquillo, fai fatica e puoi perdere anche contro un avversario più debole.”

‘Non credo ci sarà un ridimensionamento per il futuro e sono fiducioso’

“La stagione viola è stata sfortunata perché si poteva lottare per traguardi ambiziosi ed eri in linea con l’obiettivo, invece ora il rammarico è tanto perché essere noni è davvero deludente per quanto fatto in certi momenti della stagione. Non credo ci sarà un ridimensionamento e sono fiducioso per il futuro perché la Fiorentina ha un ottimo zoccolo duro e può solo migliorare. Probabilmente la Fiorentina non andrà in Europa e sarà un grande dispiacere, ma capita e da qui dobbiamo ripartire studiando le altre come l’Atalanta ed il Bologna, magari l’anno prossimo solo con il campionato possiamo arrivare più in alto perché l’organico è buono e ha avuto solo sfortuna perché poteva raccogliere molto di più.”