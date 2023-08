Il Padovani al bivio: Chi paga per lo stadio temporaneo? Un confronto molto delicato

Il trasferimento della Fiorentina nello stadio temporaneo Padovani durante i lavori al Franchi è sempre un argomento all'ordine del giorno.

Prossimamente (ancora non è dato sapere quando con certezza) il sindaco Dario Nardella dovrebbe incontrare il patron viola, Rocco Commisso, e il direttore generale, Joe Barone, proprio per affrontare questo tema del trasloco durante i cantieri.

Per il Padovani l'idea del Comune è quella di stanziare una decina di milioni per realizzare e ammodernare tutte le parti che rimarranno in pianta stabile nello stadio e che verranno poi fruite dal rugby.

Le strutture mobili e smontabili dovrebbero invece essere a carico della Fiorentina. Utilizziamo il condizionale perché col passare dei giorni sembra esserci stato da parte della società viola un ripensamento sull'utilizzo del Padovani con volontà (fattibile?) di rimanere al Franchi anche durante i lavori.

Un confronto che si preannuncia molto delicato.