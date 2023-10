Il West Ham in trasferta senza tifosi dopo i fatti di Praga... ma il pubblico del Friburgo difende il club inglese

Neanche quando si parla di violenza si riesce a mettere tutti d'accordo. Lo dimostra quanto accaduto ieri nel match di Europa League tra il Friburgo e il West Ham, avversario della Fiorentina nella scorsa finale di Conference. Proprio in quell'occasione, lo ricorderete, i tifosi inglesi lanciarono vari oggetti in campo ferendo alla testa Cristiano Biraghi.

Un comportamento che è costato ai tifosi del West Ham il divieto di trasferta per due turni di coppe europee, tant'è che ieri non c'erano inglesi allo stadio del Friburgo. Peccato che i supporters tedeschi, anziché appoggiare il sacrosanto provvedimento o quantomeno tacere, hanno esposto uno striscione in difesa degli ultras del West Ham: “Il calcio senza tifosi non è nulla. Contro i divieti collettivi allo stadio" si legge sul telo.