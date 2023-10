La Roma fa a fette il Servette in Europa League, mentre L'Atalanta espugna Lisbona

Grande serata per le squadre italiane in Europa League, dato che vincono sia la Roma. I giallorossi si impongono per 4-0 contro gli svizzeri del Servette. A segno Lukaku, Pellegrini e Belotti con una doppietta. Fa quindi bottino pieno in classifica per la squadra di Mourinho.

Prima del suo girone è anche l'Atalanta, che nella partita di oggi alle 18:45 ha vinto in casa dello Sporting Lisbona per 2-1 con i gol di Scalvini e Ruggeri. Dopo un ottimo primo tempo i bergamaschi hanno incassato il gol su rigore da parte di Gyokeres.