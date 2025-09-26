Adli: "Volevo restare al Milan, ma ero fuori squadra e la società voleva soltanto cedermi. Ho avuto tante offerte dall'Italia, ma..."

L'ex centrocampista della Fiorentina e del Milan Yacine Adli ha parlato a L'Equipe sulla sessione di calciomercato che poi lo ha visto trasferirsi in Arabia all'Al-Shabab.

“Volevo restare al Milan, ma…”

Adli ha dichiarato: “Volevo assolutamente restare al Milan, ma purtroppo la società ha fatto in modo di mandarmi via. Ho avuto quindi una preparazione un po' troncata, dato che ero fuori squadra e volevano cedermi”. Nessun cenno da parte del giocatore, quindi, su riscatto non avvenuto da parte della Fiorentina.

“Ho avuto molte offerte dall'Italia”

Poi ha aggiunto: “Ho avuto molte altre offerte, soprattutto in Italia, ma anche in alcuni club in Inghilterra e Francia. E poi ho avuto questa opportunità, che ho giudicato la migliore per la mia famiglia”.