Croci non trova il gol ma aiuta comunque l'Italia Under 18 a prevalere sul Cile. La partita del gioiellino viola...

Buona prova per la Nazionale Under 18, che inaugura con una vittoria il proprio percorso in Croazia, formato da quattro amichevoli in programma. Gli Azzurrini di Daniele Franceschini riescono a superare il Cile al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Titolare Federico Croci il quale, pur non avendo segnato, è stato protagonista di una buona prova.

La partita

La squadra guidata da Daniele Franceschini sblocca il risultato allo scadere del primo tempo, precisamente al 45’, grazie a Diego Perillo: l’attaccante dell’Atalanta trova il modo di lasciare il segno e porta l’Italia avanti prima dell’intervallo. La reazione cilena arriva immediatamente nella ripresa: al 47’ Barrera trasforma un calcio di rigore e ristabilisce la parità. Gli Azzurrini non si fanno però sorprendere e tornano avanti al 66’: è ancora Perillo a firmare la rete decisiva, completando la propria doppietta e consegnando all’Italia il successo nella gara d’esordio.

La partita di Croci

Schierato titolare da Franceschini, Croci si è reso utile sul piano tattico e dell'intraprendenza offensiva, contribuendo al buon lavoro di squadra in un test match complessivamente soddisfacente per gli Azzurrini. Pur non avendo segnato, si può comunque dire che il gioiellino della Fiorentina abbia disputato una partita senza dubbio positiva.