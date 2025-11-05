Fiorentina: la svolta durante la sosta. Chi resta in corsa per la panchina viola
La Fiorentina riparte da Daniele Galloppa. Sarà lui a guidare la squadra dunque nelle partite che si giocheranno questa settimana contro Mainz (Conference League) e Genoa (Serie A).
Il successore di Pioli
La svolta definitiva ci sarà durante la sosta quando arriverà a Firenze il vero successore di Stefano Pioli. Sparito dai radar Roberto D'Aversa (ne parleremo a parte), restano in corsa Paolo Vanoli e Alessandro Nesta. Sullo sfondo c'è anche il ritorno di Raffaele Palladino. Altri nomi, per il momento non trovano fondamento (Roberto Mancini, Thiago Motta) né conferma.
Piccolo passo avanti
La crisi tecnica insomma resta, ma almeno un piccolo passo avanti è stato fatto dopo l'impasse di lunedì scorso, quando il muro contro muro creatosi con Stefano Pioli, aveva di fatto paralizzato la Fiorentina.