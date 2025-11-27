Dzeko: "Non ci aspettavamo questa sconfitta, sono triste e sto male, ma possiamo rialzarci"

L'attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, è uno dei più delusi dopo la sconfitta patita dalla squadra contro l'AEK Atene: “E' un momento molto negativo, non riusciamo ad uscire da questa situazione. Appena andiamo in svantaggio diventa tutto più difficile e sbagliamo anche passaggi che sono facili”.

Poi ha aggiunto: “Non mi aspettavo questa sconfitta perché stavamo bene, ci siamo allenati al massimo, il mister era contento e avevamo i concetti per poter affrontare al meglio la gara. Non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato ed è un peccato, perché potevamo vincere”.

E iin conclusione: “Abbiamo fatto due risultati buoni in campionato a Genova e in casa contro la Juventus, abbiamo dimostrato che stavamo uscendo dalla crisi, questa sconfitta non ci voleva. Solo insieme possiamo uscire da questo momento negativo, sono triste, mi dispiace perché quando si perde si sta sempre male. La cosa positiva è che tra tre giorni si gioca e possiamo rialzarci subito”.