Pedullà: "Il Milan si è svegliato quando la Fiorentina si è ritrovata in vantaggio. E Gimenez..."

Il giornalista nonché esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato la vittoria del Milan sofferta contro la Fiorentina: “Sono vittorie che pesano perché sono quelle sporchissime. Leao merita tutti i titoli di questo mondo poiché si è caricato la squadra sulle spalle, ha cancellato la brutta prestazione di Torino e tutte le critiche che aveva ricevuto nell'ultimo periodo”.

“Ecco quando è cambiata la partita”

L'esperto di mercato continua con il suo parere su Leao nel suo video su YouTube: "Il Milan aveva tanti alibi, senza riferimenti e con tante assenze. La partita è cambiata dopo il gol di Gosens con il Milan che si è svegliato. Leao dovrebbe fare la cortesia ai propri tifosi di giocare così per 6/7 partite. Prendersi tutte le responsabilità e mettere in evidenza il suo enorme bagaglio tecnico".

E su Gimenez…

"La mossa Gimenez di Allegri ha cambiato la partita. Santiago è un attaccante commovente per come si muove per la squadra. In partite del genere contano solo tre punti e sono importissimi. Il Milan prende pochi gol e la vittoria vale 5 punti per le assenze che aveva".