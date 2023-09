Il designatore arbitrale di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi si è raccontato a Radio Serie A. Tra gli argomenti trattati l'arbitraggio di Maria Sole Ferrieri Caputi in Fiorentina-Lecce: “Ero a vederla e per le persone in tribuna era normale che ci fosse una donna a dirigere, e vi garantisco che Firenze non è un campo semplice in cui arbitrare. E' stata trattata come i suoi colleghi uomini e questo è positivo”.

Sull'incontro avuto con i tecnici di Serie A: “Ho chiesto agli allenatori di darmi delle indicazioni su come migliorare alcune interpretazioni regolamentari, soprattutto tecniche. Loro, invece, hanno affermato di volere arbitri non meno severi, ma semplicemente giusti. VAR? Per noi le decisioni di campo sono fondamentali ed è lì che dobbiamo migliorare. Poi la tecnologia è un aiuto, un mezzo che l'arbitro deve usare all'occorrenza e di cui non deve abusare”.

Su come nascono le designazioni: “Chiaramente non vedo i miei arbitri tutti i giorni, come fa un allenatore con i suoi giocatori. Il mio metodo è assegnare il miglio arbitro alla miglior partita, che non deve essere per forza un match di cartello ma magari importante per la salvezza. Inoltre sono felice del cambio generazionale che stiamo facendo, ci sono tanti ragazzi bravi che però hanno bisogno di tempo per fare esperienza”.

Infine: “Il fatto che l'arbitro venga visto in maniera negativa è una cosa che mi dispiace. E' giusto essere criticati quando si sbaglia, ma sarebbe bello anche che venisse detto quando facciamo bene. Spesso si confonde l'errore con il rispetto: noi il rispetto lo portiamo a tutti, altrimenti andremmo contro i nostri principi. Sbagliare non significa mancare di rispetto. Dichiarazioni post partita? Penso sarebbe meglio far passare qualche giorno, onde evitare domande e risposte a caldo. A quel punto, sbolliti gli animi, l'arbitro potrebbe spiegare la genesi di un eventuale errore, facendone lui stesso tesoro”.