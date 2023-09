Per l'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, dover saltare l'ultimo Mondiale per infortunio è stato davvero un duro. Sua madre racconta di un Nico in lacrime non appena arrivata la notizia e di un viaggio fatto a Firenze, assieme ad una cerchia ristretta di persone che tengono a lui, per rincuorarlo.

Il suo procuratore, José Titolo, invece racconta: “Ero in riunione quando sua madre mi chiamò. Quando mi ha detto che avrebbe saltato il Mondiale ho buttato il telefono dalla finestra”.

Per fortuna Gonzalez ha saputo riprendersi molto bene da quel momento, trascinando la Fiorentina nelle finali di Coppa Italia e di Conference League che purtroppo però sono state perse dalla squadra viola.