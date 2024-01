Ramazani nel frattempo mette paura al Real Madrid e prova a trascinare l'Almeria: la Fiorentina però ha i riflettori puntati altrove

Tra i profili più chiacchierati in ottica mercato viola c'è quello di Largie Ramazani, ala belga dell'Almeria e protagonista in questa edizione de La Liga. Il club andaluso è in campo al Bernabeu contro il Real Madrid ed è in vantaggio per 0-1, grazie proprio alla rete di Ramazani dopo 38 secondi. Per il classe 2001 un destro a battere Kepa da dentro l'area, a chiusura di una ripartenza. La Fiorentina però sembra orientata su altri profili, quello di Brian Rodriguez in particolare.