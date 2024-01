La Fiorentina va forte su Brian Rodriguez: è affare fatto, già definite cifre dell'accordo (6-7 milioni di euro) e durata del contratto (3 anni). Intanto, al termine di Club America-Queretaro giocata stanotte e vinta 2-0 dal club dell'esterno uruguaiano, alcuni compagni hanno parlato nel dopo-partita, in riferimento anche a Brian.

“Si meriterebbe questa occasione”

Così Richard Sanchez a TUDN: “Trascina la squadra, ci rimarremmo tutti male se andasse via. Ma è una sua decisione, può continuare a crescere. Lui è un gran giocatore e una persona eccellente, che vada tutto per il meglio”.

Seguono le dichiarazioni di Angel Malagon: “Abbiamo fatto del Club America una famiglia. Sarà difficile, però merita di crescere e vincere”. “Meritano il meglio”, anche Israel Reyes lo sottolinea in riferimento a Rodriguez e ad altri compagni pronti a salutare.

“Situazioni comuni per una squadra che vince”

Anche l'allenatore dell'America, André Jardine, ne parla in conferenza stampa: “Brian Rodriguez? Sono situazioni che riguardano un squadra che vince un trofeo. Da lì è normale che arrivi l'interesse di tante squadre per i tuoi giocatori. Ma la qualità non manca e siamo convinti di continuare a vincere, anche se qualcuno lascerà”.