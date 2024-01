A un esterno 'pronto subito' il club ha preferito la grande opportunità. Così la Fiorentina si sta assicurando Brian Rodriguez

Un esterno pronto subito? Non proprio

L'espressa richiesta dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è stata chiara: un esterno abituato al campionato italiano e pronto subito. Una domanda a cui il club sta rispondendo con altre soluzioni. La scelta sta ricadendo sull'opportunità, guardando a un talento oltreoceano, ultimamente inespresso. Che la Viola sta provando a convincere così.

Brian Rodriguez-Fiorentina, ci siamo

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina va avanti tutta per l'esterno uruguaiano del Club America, che stanotte ha giocato e vinto in campionato (lui in campo solo una manciata di minuti). I dubbi fisici non sono pochi, dato che l'ultima gara da titolare risale al 29 ottobre, poi l'infortunio. Fino a quel momento, 4 gol in 14 gare di Apertura. E intanto, la Fiorentina se lo sta assicurando: 6-7 milioni di euro più bonus, contratto triennale.