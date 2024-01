La Fiorentina ha in pugno Brian Rodriguez: i dettagli sulla firma e la durata del contratto

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la Fiorentina avrebbe in pugno Brian Rodriguez. Il classe 2000 dell'America è dunque a un passo dal trasferimento in viola, con la firma che secondo il portale potrebbe arrivare nella prossima settimana.

L'ala uruguaiana è pronta a firmare un contratto di tre anni con la società viola, che dovrebbe sborsare circa 6-7 milioni più bonus per portarlo in Italia. C'è da ricordare che il 20% della cifra andrà al Los Angeles FC, ex squadra del giocatore che si è tenuta questa percentuale.