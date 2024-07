Ospite al Viola Park per l'amichevole di ieri, Serse Cosmi ha parlato a Toscana Tv della costruzione della nuova Fiorentina di Palladino:

"Sono venuto volentieri perché la distanza da Perugia mi aiuta, poi la voglia di uscire di casa ma anche l’amicizia che mi lega a Roberto Goretti, a Pizzimenti e a Daniele Pradè. Per quello che può dire un’amichevole il 19 luglio, è sempre bello vedere calcio in un posto bello come questo.

Colpo Kean? Io guardo molto al calciatore e alla sua storia. Lui è un ragazzo che fuori dalla Juve ha fatto sempre molto bene, può essere un caso ma ha sicuramente le potenzialità per potersi esprimere meglio di quanto fatto nelle ultime stagioni alla Juve. Firenze è la sua occasione e anche il suo posto ideale per poter esprimere le sue qualità, la squadra è in grado di supportarlo. Secondo me hanno fatto un bel colpo, poi se mi permettete una battuta: peggiorare l’attacco rispetto all’anno scorso… era un po’ difficile (ride ndr), anche se nella vita mai dire mai. Però mi auguro per lui e per la Fiorentina che possa esprimere qualità, perché ne ha.

Pongracic? Quello visto a Lecce sì, quello visto all’Europeo mi ha un po’ spaventato, le valutazioni però non vengono fatte su poche partite per cui credo che la dirigenza abbia valutato diversi aspetti.

Palladino? Ha avuto l’occasione che viene data a qualche allenatore, di fare il salto e la capacità di meritarsela e tenersela l’opportunità l’ha già dimostrata. Il Monza poi non è proprio una squadretta. Secondo me è andato meglio al primo anno ma essersi comunque confermato depone a suo favore. Chiaro che a Firenze è tutto più complicato, è complicato qualunque ruolo perché Firenze è ostaggio della propria bellezza però ha anche una tifoseria che sa apprezzare quello che uno riesce a dare in campo".