L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno di alcuni temi di casa viola, tra cui alcuni singoli come Gudmundsson e Kean.

Su Gudmundsson

“Gudmundsson non può giocare un esterno in un 4-3-3, perché deve dare anche riferimenti in copertura e lui non li può dare. Venderlo? Non so, bisogna capire anche attraverso il budget che ha Paratici. Non so se per rifare la squadra serve vendere alcuni top”.

Su Kean

“Insieme a Kean stiamo parlando di due giocatori che dovrebbero fare 30 gol in una stagione. Ora bisogna capire se lui e l'islandese vogliono rimanere. Se sì, deve essere bravo Grosso a rimotivarli. Se poi Kean si mette in testa di diventare un leader io lo terrei, anche perché sostituirlo è difficile. Ci sarà da capire anche come sta. La Fiorentina deve tornare subito tra le prime 7, serve tornare subito in Europa. Oppure ripartire con tutti i giovani, ma non so quanto sia fattibile. Più che altro serve capire cosa vuole fare la società e quali sono gli obiettivi".