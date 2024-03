Uno sguardo al futuro… con tanti interrogativi sul centrocampo che verrà

Pur essendo un momento fondamentale della stagione per la Fiorentina è importante prendere in esame quello è il reparto basilare di tutta la squadra, ovvero il centrocampo, dato che molto probabilmente cambierà molto per buona parte e nel prossimo anno. Tanti dubbi e interrogativi vertono infatti ancora su Duncan e Bonaventura in scadenza a giugno per i quali non si hanno ancora novità per un eventuale rinnovo, nonostante alll’ex Milan basti raggiungere il 70% di presenze in viola per restare un altro anno a Firenze. Poi c’è Arthur, per il quale il riscatto diventa sempre più improbabile e complicato per via delle cifre esorbitanti del suo cartellino. Resta anche da capire se Maxi Lopez verrà riscattato dal Sassuolo e se Barak voglia provare a trovare un ruolo più centrale in un'altra squadra nel mercato estive. C'è poi Castrovilli, appena tornato dal lungo infortunio e che pare essere sempre più in procinto per svincolarsi a giungo a zero, e Amrabat che dovrebbe essere rispedito al mittente dal Manchester United per poi cercarsi un'altra sistemazione.

Rivoluzione nel prossimo mercato

Insomma, potrebbe essere una vera e propria rivoluzione quella potrebbe avvenire nel prossimo mercato per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina. Qualcuno però può ancora giocarsi le sue carte per conquistare una permanenza. Ovviamente bisogna anche vedere quale sarà il prossimo progetto tecnico in base alla permanenza in viola del tecnico Vincenzo Italiano e soprattutto quali saranno i suoi giocatori ritenuti più funzionali anche a livello tattico. Facile quindi intuire quanto sia importante per alcuni mettersi in mostra in questa fase stagione che fin da subito dopo la sosta per le Nazionali si farà sempre più intensa per quanto riguarda impegni su tutti i fronti ancora aperti.