Longhi: "La Fiorentina è più bella da vedere, ma la Juventus punta al sodo. Il titolo di Tuttosport..."

A TMW Radio ha parlato il giornalista Bruno Longhi, intervenendo su Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole: "Ci risiamo. Il titolo di Tuttosport? Rimane sempre da percepire qual è l'intenzione. E' fuori di dubbio che Vlahovic e Chiesa siano state operazioni importanti per la Juve tecnicamente ed economicamente per la Fiorentina. Si può dire che con quei soldi ci ha fatto il Viola park, ma non lo direi, non è una notizia. E' un modo per accendere questo scontro.

Sulla partita dico che la Juventus con 5 partite senza subire gol si trova lì al secondo posto. Contano le difese. Abbiamo tre squadre che per sette volte non hanno subito gol. La Fiorentina fa calcio offensivo ma quello che conta di più è la difesa. Come spettacolo più bello vedere la Fiorentina ma la Juve bada al sodo. La Viola arriva da due ko di fila, è una partita in cui si specchiano due mondi diversi, bello vedere cosa potrà accadere".