I convocati del Bologna, resta fuori l'ultimo doppio castigatore della Fiorentina

Ha segnato nell'ultima Bologna-Fiorentina con Italiano sulla panchina viola e si è ripetuto nello scorso precedente, quando Italiano era già passato sulla sponda opposta. E' Jens Odgaard uno dei castigatori più pericolosi negli ultimi derby dell'Appennino.

Non è al meglio

Domani però il danese mancherà. Il trequartista, a segno anche nel match di Europa League vinto dal Bologna, non è al meglio dopo il ritorno dalla Romania e mancherà al Franchi

Pioli spera

Visti i precedenti, Pioli sarà sicuramente contento, anche perché la gara contro i rossoblu è importante per consolidare il successo della Conference e per dare una prima svolta alla stagione in campionato.

Questi i convocati.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.