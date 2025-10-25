I convocati del Bologna, resta fuori l'ultimo doppio castigatore della Fiorentina
Ha segnato nell'ultima Bologna-Fiorentina con Italiano sulla panchina viola e si è ripetuto nello scorso precedente, quando Italiano era già passato sulla sponda opposta. E' Jens Odgaard uno dei castigatori più pericolosi negli ultimi derby dell'Appennino.
Non è al meglio
Domani però il danese mancherà. Il trequartista, a segno anche nel match di Europa League vinto dal Bologna, non è al meglio dopo il ritorno dalla Romania e mancherà al Franchi
Pioli spera
Visti i precedenti, Pioli sarà sicuramente contento, anche perché la gara contro i rossoblu è importante per consolidare il successo della Conference e per dare una prima svolta alla stagione in campionato.
Questi i convocati.
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.