La Fiorentina Femminile si fa rimontare due reti dal Milan e perde il treno di Juve e Inter

Secondo pareggio consecutivo per la Fiorentina Femminile che prosegue ancora il suo momento no, stavolta facendosi rimontare un doppio vantaggio in casa dal Milan. La squadra viola era andata sul 2-0 con la solita Janogy al 9' e con l'autogol di Ijeh al 13'.

Nella ripresa però il ritorno delle rossonere, che accorciano le distanze con Arrigoni al 47' e poi trovano il 2-2 con Karczewska, che prima si fa respingere un rigore da Fiskerstrand e poi segna sulla ribattuta. In classifica la Fiorentina scende così al terzo posto e perde un po' di terreno dalla Juve, che resta a +3 ma con una partita in meno, e dall'Inter, avanti di una lunghezza.