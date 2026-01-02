Giraldi: "Solomon perfetto come ala sinistra in un 4-3-3, ma può giocare anche dietro le punte. In Spagna..."

Filippo Giraldi, dirigente sportivo che ha lavorato in Inghilterra e che conosce molto bene il nuovo acquisto viola Manor Solomon, ha parlato a Lady Radio del giocatore israeliano della Fiorentina.

Le sue parole

“Solomon è un ragazzo interessante. Riesce a giocare bene su entrambe le fasce, ed è predisposto sia al cross che all'uno contro uno. Non è un giocatore da tutta fascia, ma da ultimi 30 metri. Per me può giocare anche sotto punta, ma rende meglio fuori dal traffico dell'area. Per me il suo ruolo ideale è l'ala sinistra in un 4-3-3”.

L'esperienza spagnola

“A Villarreal non ha avuto tanto spazio, ma in Serie A secondo me può essere d'aiuto alla squadra. Non lo conosco personalmente, ma le sue caratteristiche nella rosa di oggi mancavano”.