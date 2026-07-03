Malagò: "Entro il 31 luglio aspettiamo risposte certificate dalle città candidate a ospitare Euro 2032"

Anche Firenze si candida a ospitare Euro 2032. I lavori di restyling del Franchi dovranno essere terminati in tempo affinché lo stadio della Fiorentina possa rappresentare uno di quelli che accoglierà le partite della manifestazione che si svolgerà tra Italia e Turchia.

Le parole di Malagò

Sul tema si è espresso il neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, a margine dell'incontro con il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi: “Abbiamo parlato con il commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, e con Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032 per l'Italia. Sono molto contento, il clima è ottimo: entro il 31 luglio aspettiamo delle risposte certificate dalle città candidate e mi sento di dire che ci saranno degli stadi pronti a supportare i cinque iniziali, perché da qui a quella data qualche problema ci può essere”.