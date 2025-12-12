Leggendaria Lindsey Vonn: la tifosa viola torna alla vittoria a 41 anni nella discesa libera di St. Moritz

Qualche anno fa aveva ammesso: “Amo l'Italia. Tifo Fiorentina grazie a mia sorella e al suo fidanzato”. Oggi ha 41 anni, è una delle sciatrici più leggendarie di tutti i tempi e, dopo essersi ritirata nel 2019 a causa di alcuni infortuni, ha rimesso gli sci ai piedi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ritorno alla vittoria

Lei è Lindsey Vonn e oggi ha sorpreso tutti trionfando nella discesa libera di Saint Moritz. Un risultato pazzesco per la campionessa americana, che ha recuperato un vantaggio di 61 centesimi a metà discesa, concludendo con quasi un secondo di vantaggio su tutte le inseguitrici. Quarta l'azzurra Sofia Goggia.

Impresa pazzesca

Per rendere l'idea dell'impresa: Vonn non vinceva dalla gara di Are del 2018. Immensa Lindsey Vonn. E adesso le Olimpiadi potrebbero essere più di una passerella d'onore per la tifosa viola.