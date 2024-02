Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del vostro PC oppure refreshare questa pagina web.

Hellas Verona-Fiorentina 1-1 (Harder 47', Dentale 97')

FIORENTINA (4-2-3-1): Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Ievoli, Harder; Braschi, Rubino, Caprini; Sene.

A disposizione: Caroti, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Maggini, Kouadio, Mignani, Padilla.

Allenatore: Daniele Galloppa.

100' - Un rosso anche alla panchina viola, visibilmente nervosa; un altro ancora a quella avversaria. Il direttore di gara ha perso le staffe e la soluzione sembra essere quella di espellere chiunque fiati dal terreno di gioco. Per la buona pace di nessuno, fischia la fine al minuto 102. Pari ingiusto per la Fiorentina.

97' - Incredibile a Verona… All'ultima occasione, all'ultimo corner, i padroni di casa trovano il pari. Una carambola consegna la sfera a Dentale che da due passi buca Tognetti. Pareggio obiettivamente immeritato, che induce anche ad una sorta di rissa nel finale, nella quale sono stati espulsi i viola Denes e Padilla. Finale amarissimo per Galloppa e i suoi ragazzi…

95' - Fuorigioco dei veronesi su punizione, ultimi scampoli di gioco e ci siamo per il fischio finale.

92' - Miracolo di Tognetti su Dentale! Da pochi passi spara forte sul portiere viola, ma Laerte ci mette il corpo e riesce a tenere la porta inviolata.

90' - Sono concessi sei minuti di recupero. I Viola devono tenere duro.

86' - Terzo cambio per la Fiorentina: entra Gudelevicius in mezzo al campo per rinforzare la mediana di Galloppa. Anche il Verona inserisce Dentale, classe 2004.

83' - Occasionissima Hellas, che manca per pochissimi centimetri il palo di Tognetti: un colpo di testa che, per la buona sorte dei gigliati, si è spento sul fondo. Verona che prova poi ad indurre il direttore di gara a fischiare un penalty che non esiste, fortunatamente si prosegue.

81' - Pregevole la prestazione dei Viola di Galloppa, che nonostante l'ingente sforzo settimanale contro la Roma, stanno dimostrando un'ottima tenuta atletica, contro una formazione che le sta davanti in classifica. Adesso gli ultimi 15 minuti circa per portare al Viola Park un'altra vittoria. Galloppa non si risparmia in quanto a indicazioni verso i suoi, sa che il momento è delicato.

78' - Cambia anche il Verona, che vede scorrere veloce il cronometro: la Viola sta reggendo bene e potrebbe andare alla ricerca del gol per chiudere i conti.

76' - Ed eccoli qua i cambi: Denes e Padilla subentrare al posto di Ievoli e Braschi. Tanta confusione da parte del dirigente gigliato designato per le sostituzioni, che viene giustamente ammonito per perdita di tempo.

75' - Respinta di testa la sfera calciata dai veronesi in area viola, forse servirebbe qualche cambio da parte di Galloppa.

73' - Falliti altri vani tentativi di impensierire Tognetti, l'Hellas però si fa sempre più insistente… E difatti viene ammonito Sene, autore di un fallo abbastanza inutile: punizione per il Verona.

67' - Punizione dal limite dell'area per i Viola, conquistata dal solito Rubino, che poi la calcia ma la sfera finisce alta e fuori dallo specchio. Occasione sfumata.

66' - Torna a riaffacciarsi dalle parti di Toniolo la Fiorentina, che adesso sembra poter gestire più serenamente il vantaggio acquisito all'inizio del secondo tempo.

61' - Adesso il pallone scorre prevalentemente nella metà campo dei viola, che stanno subendo, senza capitolare, l'onesta reazione dei padroni di casa.

57' - Vivo e vegeto l'Hellas che impegna Tognetti con un forte colpo di testa, decisiva la risposta del portiere di Galloppa.

54' - Sene prova a sfondare dalla fascia destra ma viene prontamente chiuso. Ritmi ancora accesi dopo che la Fiorentina ha stappato il match.

51' - Pronta la reazione dei padroni di casa, che provano da corner a trovare la porta di Tognetti: nessun pericolo per la retroguardia gigliata.

47'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL VIOLA! Fallou Sene fallisce dal dischetto ma ci pensa Jonas Harder a ribadire in rete. Braschi si inventa un colpo di tacco e così il classe 2005 può superare il muro gialloblù.

46' - Incredibile! Subito pronti via e calcio di rigore per la Fiorentina: falloso un intervento in ritardo su Rubino.

INIZIA LA RIPRESA

45' - Finisce il primo tempo, 0-0 tra Hellas Verona e Fiorentina!

45' - Ammonito il capitano della Fiorentina Biagetti.

44' - Più di qualche dubbio sull'intervento di Dalla Riva, già ammonito, su Harder. Da capire se ci fossero gli estremi per il secondo giallo.

43' - ANCORA TONIOLO! Bel contropiede della Fiorentina su ennesimo recupero di un Fortini in grande spolvero, Harder allarga da Braschi che tenta di mettere a giro. Doucoure devia e Toniolo mette in calcio d'angolo prima che qualcun altro possa assaltare la sfera, provvidenziale.

41' - Tanti errori in mezzo al campo, fase della gara sicuramente meno emozionante rispetto alla prima mezz'ora. Braschi tenta un tiro sul secondo pallo, raccoglie tranquillamente Toniolo.

37' - Doloroso scontro di gioco tra Ajayi e Harder, che mette il tacchetto sulla coscia dell'avversario senza cattiveria. Graziato il centrocampista viola.

35' - CHE PARATA DI TONIOLO! Pericoloso il tiro di Biagetti da fuori, sporcato da una deviazione, ma il portiere del Verona blocca la sfera ed evita il vantaggio della Fiorentina.

34' - Bene Fortini, bravo nel contenere la sgaloppata sulla fascia di Agbonifo. Sul ribaltamento Braschi ha un ottimo spunto, ma non trova il calcio d'angolo.

31' - Cartellino giallo per Dalla Riva, colpevole di aver trattenuto la maglia di Braschi. Punizione per la Fiorentina, calciata sul fondo da Romani. Ammonito anche un componente della panchina viola.

28' - Rischia il giallo capitan Biagetti, dopo un gioco di prestigio di De Battisti che fa passare il pallone sotto le sue gambe. Solo richiamata verbale.

26' - Sprecato un contropiede potenzialmente letale dalla Fiorentina. Caprini bravo in mezzo a due, poi allarga per Braschi che si perde su due finte. Doucoure gli legge le carte e lo ferma.

24' - Bravissimo Tognetti in uscita! Ajayi mette un buon filtrante per Agbonifo, ma il portiere della Fiorentina è molto bravo ad anticipare il numero 17 gialloblù.

23' - Partita vivacissima a metà del primo tempo. Squadre molto lunghe, il fronte cambia spessissimo con ribaltoni molto rapidi. Biagetti alleggerisce e consegna a Tognetti, la Fiorentina respira.

20' - La Fiorentina protesta!!! Rubino va al tiro e viene messo giù in area, il direttore di gara (vicinissimo all'azione) lascia proseguire nonostante il calcio di rigore fosse nettissimo!

18' - Punizione da buona posizione per il Verona. Bello e tagliato il cross di D'Agostino, ma non trova nessuno.

16' - Che mestiere per Lorenzo Romani! Provvidenziale nel contenere un Agbonifo scatenato, ma che ha tergiversato troppo e temporeggia prima di provare un tiro, negato proprio dal difensore viola.

14' - INCREDIBILE! Toniolo salva il Verona, Fiorentina vicinissima al vantaggio! Caprini bravo e fortunato nel girarsi e trovare il tiro, risponde presente l'estremo difensore dei padroni di casa. Palla che poi va verso la direzione di Sene, che non dà la giusta potenza nel colpo di testa.

12' - Sene resiste alla carica di due difensori gialloblù alle sue spalle, protegge bene il pallone e prova il tiro dal limite, nettamente alto.

9' - Rubino!!! Grandissima occasione per la Fiorentina! Bravo Biagetti ad allargarsi sulla destra e a portarsi sul fondo, per poi cercare il solito Rubino nel cuore dell'area di rigore. Il suo tiro cerca l'incrocio del secondo palo, ma termina di poco fuori.

8' - Strepitoso Cazzadori in accelerazione, a tagliare l'intera area di rigore della Fiorentina. Il cross rasoterra viene poi lisciato da due suoi compagni, altro pericolo sventato. Sul contropiede viola, Sene si fa trovare in fuorigioco.

6' - Che pericolo per la Fiorentina!!! Parte un cross dalla sinistra di Corradi, che diventa un tiro in porta. Palla di pochissimo sopra la traversa, forse c'è anche un tocco decisivo di Tognetti.

5' - Gli unici tentativi offensivi viola partono da lanci lunghi da oltre metà campo, finora inoffensivi.

3' - Altro pallone perso pericolosamente dalla Fiorentina; la linea difensiva riprende poi posizione senza problemi su Ajayi.

2' - Parte forte il Verona, molto aggressivo. Tognetti costretto a un rinvio precipitoso, i gialloblù provano subito a far male.

1' - Fischio d'inizio! Forza Viola!

La Fiorentina Primavera di mister Galloppa torna in campo questo pomeriggio per la 20esima giornata del campionato Primavera 1. I viola saranno di scena a Verona al Sinergy Stadium contro l'Hellas. La squadra gigliata vuole dare continuità a un buon periodo che gli ha permesso di uscire dalla zona calda della classifica, i gialloblù vogliono tornare sotto alla zona playoff. Fischio d'inizio alle ore 13:00. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà l'opportunità di seguire la diretta scritta del match sul proprio sito.