Fiorentina-Como: Dove seguire la partita in DIRETTA TV. I viola trasmessi in chiaro
La sfida tra Fiorentina e Como si giocherà domani sera al Franchi con inizio alle ore 21; la gara sarà valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.
Niente TV a pagamento
Niente DAZN, niente Sky, niente tv a pagamento. La seconda competizione nazionale, anche quest'anno, verrà trasmessa dalle reti Mediaset. Nella circostanza la gara sarà in chiaro (gratuita) su Italia Uno, oppure in streaming su Sportmediaset.it e Infinity.
Fiorentinanews c'è!
Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.
💬 Commenti (1)