Fiorentina-Como: Dove seguire la partita in DIRETTA TV. I viola trasmessi in chiaro

Marco Masoni /

La sfida tra Fiorentina e Como si giocherà domani sera al Franchi con inizio alle ore 21; la gara sarà valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Niente TV a pagamento

Niente DAZN, niente Sky, niente tv a pagamento. La seconda competizione nazionale, anche quest'anno, verrà trasmessa dalle reti Mediaset. Nella circostanza la gara sarà in chiaro (gratuita) su Italia Uno, oppure in streaming su Sportmediaset.it e Infinity.

Fiorentinanews c'è! 

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.

 

 

 

 

 

