A La Repubblica di Bologna il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio ha parlato del mercato e dell'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “All'inizio della stagione abbiamo sofferto il cambio di mentalità radicale tra lui Thiago Motta, sono davvero uno l'opposto dell'altro. Qualche errore di mercato lo abbiamo fatto anche noi, penso a Skov Olsen che abbiamo strappato con fatica alle grandi ma poi non ha saputo reggere la pressione. Stessa cosa per Karlsson, aveva molti report positivi su di lui”.

“Italiano ha reinventato Odgaard”

Di Vaio ha parlato poi delle note liete: “Odgaard, Dominguez e Castro. Il primo grazie a Italiano ha scoperto di essere una vera seconda punta, ruolo che prima non aveva mai ricoperto e in cui invece adesso fa la differenza. Le decisioni non le prende mai uno solo, sono sempre condivise tra me, Sartori e Italiano fin dall'inizio della trattativa”.