Corriere dello Sport-Stadio: Commisso vuole rinforzare la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina leggiamo il titolo: “Idea Laurienté”. Occhiello: “Commisso vuole rinforzare la Fiorentina a gennaio”. Sottotitolo: “Il francese in prima fila: contatti col Sassuolo”. Sommario: “Brekalo e Sottil sotto esame: uno potrebbe lasciare Firenze L’obiettivo di Rocco è l’ex Lorient Trattativa complessa: Carnevali valuta l’ala 25 milioni”.

Pagina 20

Viene ripreso e approfondito il tema della prima: “Laurienté express una punta per la Viola”. Sottotitolo: “La Fiorentina corre per avere a gennaio l’esterno del Sassuolo: vale 25 milioni Possono finire in Emilia Sottil o Brekalo”. In taglio basso un'intervista: “Heynen: Il Genk non si nasconde A Firenze giocheremo a visto aperto”.

Pagina 21

Si cambia argomento: “Maratona Franchi Fiorentina in 7 giorni”. Sottotitolo: “Da domani a mercoledì prossimo Genk, Salernitana e Parma, sfide decisive per le tre competizioni”.