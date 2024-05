L'anno scorso la truppa viola era partita solamente il giorno prima della finale di Praga, poi persa contro il West Ham. Quest'anno, invece, la Fiorentina ha deciso di anticipare la propria partenza, decidendo di volare verso Atene nella giornata di domani.

Domani il volo per Atene

Oggi la squadra di Italiano si è allenata regolarmente al Viola Park in mattinata, poi un'altra seduta si terrà domani. Solo nel pomeriggio il volo per la capitale greca, dove - per forza di cose - è già presente l'avversario.

I Viola alloggeranno lontani dall'Olympiakos

Domani dunque un altro allenamento al centro sportivo di Bagno a Ripoli e poi aereo con vista Pireo, zona in cui risiede l'Olympiakos, ma che non verrà scelta anche dai Viola, che soggiorneranno invece in zona stadio OPAP Arena.

E… dopo il fischio finale?

Ebbene, soltanto le famiglie dei calciatori torneranno a Firenze in nottata, ripartendo subito dopo il fischio finale. I giocatori, invece, faranno ritorno in Italia il giorno dopo, il giovedì (pronti, in caso positivo, a tornare per l'ultima volta della stagione sul prato del Franchi per… - avete capito).