Fiorentina-Pisa e il timore della restituzione della 'visita' degli ultras nerazzurri

La partita tra Fiorentina e Pisa che andrà in scena lunedì prossimo in campionato è di quelle cerchiate in rosso, almeno sotto il profilo dell'ordine pubblico.

Non tesserati e tifosi presenti

E questo nonostante il fatto che i gruppi della Curva Nord pisana, tutti “non tesserati”, sicuramente non saranno sugli spalti dato che gli unici che potranno entrare nel settore ospiti sono quelli muniti di tessera del tifoso e saranno al massimo 400.

Restituzione della ‘visita’

All’andata però circa 200 sostenitori viola si presentarono senza biglietto in un parcheggio alla periferia di Pisa, entrando in rotta di collisione con gli ultras avversari. Solo l’intervento delle forze dell’ordine evitò guai peggiori. Per il ritorno è possibile che i sostenitori nerazzurri restituiscano la ‘visita’. E' questo il timore maggiore.