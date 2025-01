La sensazione è che stavolta ci sia proprio voglia di investimento grosso a gennaio, riporta il Corriere Fiorentino: la strada imboccata per cercare Luiz Henrique va in quella direzione ma potrebbe non essere l'unica. Arrivare al brasiliano è complesso ma la Fiorentina potrebbe optare per un piano B che si chiamerebbe Morten Frendrup, se il ‘no’ del Genoa non fosse così rigido.

Già lo scorso gennaio la società viola provò invano a infrangere il muro di resistenza genoano per Gudmundsson, finendo poi per restare con un pugno di mosche in mano. Di certo sembra insomma che ci sia un tesoretto da spendere, non chiaro però su quale zona di campo la Fiorentina lo vorrà usare. Sperando che non sia tutta una suggestione, come nei recenti mercati.