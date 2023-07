Michael Kayode è senza dubbio l'uomo del momento, dopo aver deciso la finale dell'Europeo under 19 con il gol contro il Portogallo. Il giocatore della Fiorentina si è messo in luce con la Nazionale di Bollini, diventando partita dopo partita un valore aggiunto dell'Italia campione d'Europa. La redazione di Fiorentinanews.com ha dunque contattato Andrea Ritorni, capo scout della VigoGlobalSport - agenzia che gestisce il calciatore - per farsi raccontare le emozioni di Kayode all'indomani del trionfo:

“Il ragazzo è al settimo cielo, felicissimo per il risultato e per aver segnato un gran gol. Prova tanto orgoglio nell'indossare le maglie della Fiorentina e della Nazionale, e poi devo dire che ha sempre creduto nella possibilità di vincere questo Europeo. Kayode ha una grande personalità ed è bravissimo a creare affiatamento con i compagni, e penso che la vera forza dell'Italia sia stato proprio il gruppo. C'è un bel feeling con mister Bollini, che ha potuto contare su un giocatore molto duttile e capace di giocare in tante posizioni diverse”.

Oltre a Kayode in questa Nazionale c'era anche un altro giocatore della Fiorentina, ossia Lorenzo Amatucci.

“Kayode e Amatucci si conoscono da tempo, giocando ovviamente insieme in Primavera. Hanno un bellissimo rapporto, sono felice che anche lui abbia dato il suo contributo a questa impresa. E' vero, ha giocato meno, ma nel calcio si vince sempre tutti insieme perché ognuno è importante nel proprio ruolo”.