Bonaventura non si ferma più: gli bastano 22 minuti per sbloccare Italia-Malta con un eurogol, il suo primo in azzurro

Dopo tre anni torna in Nazionale, a 34 anni e gli bastano 22 minuti per sbloccare Italia-Malta, gara valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo, con un super gol. Il centrocampista della Fiorentina si è smarcato al limite dell'area, girandosi repentinamente sulla sua sinistra e disegnando con il destro una parabola imprendibile per Bonello.

Per il giocatore viola è il primo gol con la Nazionale italiana ed è il calciatore azzurro più anziano a segnare la sua prima rete con la rappresentativa nazionale. Battuto il precedente record di Ciccio Caputo.