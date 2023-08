Il punto sul mercato: prima lo spavento, poi la risposta su Gonzalez. Amrabat non parte per Vienna, ma Klopp lo molla. Valentini, ecco la formula

A sorpresa, questa è stata la giornata dell'offerta monstre del Brentford per Nico Gonzalez. Qualche mese dopo quella del Leicester, la Premier League è tornata a bussare alla porta della Fiorentina per l'asso argentino. 43 milioni di euro circa: NO secco della società di Commisso. Il nuovo numero 10 viola dovrebbe rimanere a Firenze, come ribadito anche dallo stesso Italiano.

Capitolo uscite: resta sempre sul filo Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino non è partito per Vienna, ma intanto il Liverpool si sarebbe defilato. I Reds hanno virato su Endo dello Stoccarda, abbandonando quindi l'appetibile mediano della nazionale africana. Segno che il Manchester United è vicino a chiudere? Non scordiamoci anche della pista spagnola…

In entrata, infine, si aspetta ancora un centrale di difesa. A prescindere dalla possibile partenza di Martinez Quarta. Murillo del Corinthians è tornato all'attenzione, anche se la richiesta del club brasiliano va oltre i 12 milioni di euro. Scadenza del contratto dicembre 2024, Valentini poi ha clausola da dieci milioni di dollari americani che gli uomini di mercato viola stanno trattando per sostituirla con una formula simile a quella usata per Beltran (bonus più percentuale di rivendita).