A Stile TV è intervenuto Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, che si è soffermato sulla prossima sfida di campionato Napoli-Fiorentina, toccando anche moltissimi altri temi, come quello della situazione del calciatore viola.

‘Chi direbbe di no al Napoli? Come tutti i napoletano Mandragora avrebbe voluto indossare la maglia azzurra’

"Kean rientrerà proprio domenica e la ritrovata compattezza e la voglia di portare a casa un risultato positivo può essere la spinta in più della Fiorentina che comunque andrà in casa di una squadra che difficilmente lascerà ancora punti per strada. Mandragora? Come tutti i napoletani che si sono affacciati in serie A e che sono rimasti legati alla città avrebbe voluto indossare la maglia del Napoli. Chi direbbe di no al Napoli? Cosa è cambiato da Italiano a Palladino? Rolando oggi è il centrocampista con più presenze della Fiorentina, è stato impegnato come play davanti alla difesa ma anche come mezzala destra e mezzala sinistra. Rispetto all’anno scorso è cambiato tutto: dal modulo al modo di interpretare le partite. Palladino ha un sistema di gioco molto diverso da quello di Italiano e la società nelle ultime sessioni di mercato ha operato bene portando dei calciatori importanti".

"Palladino in futuro riserverà delle soddisfazioni alla Fiorentina'

“A Firenze ci sono rimasti malissimo quando la Fiorentina ha perso 2 finali, ma è rimasto un gruppo storico, poi la squadra è stata migliorata sia in termini tecnico-tattici che di valore. Quest’estate la Fiorentina ha portato a casa un portiere di valore come De Gea, uno come Gudmundsson e lo stesso Cataldi. La rosa quindi dal punto di vista tecnico è migliorata molto e dico alla gente che Palladino, che è un altro campano doc, ha bisogno di un pò di pazienza perché da soli 6 mesi è a Firenze e in questi mesi ci sono stati tanti cambiamenti. Sono sicuro che nel futuro Palladino riserverà delle soddisfazioni con questa squadra”.

‘Il futuro in viola? Il mercato ci insegna che…’

"Mandragora ha un altro anno di contratto con la Fiorentina, non è questo il momento giusto per parlare con la società, ma ci aspettiamo un incontro per tirare serenamente una linea e capire se la Fiorentina deciderà di puntare ancora su di lui oppure se ci saranno altre opportunità da prendere in considerazione. Tra maggio e giugno ne sapremo di più, ma avendo un altro anno di contratto il mercato ci insegna che o rinnova o va via. Le parti si incontreranno più in là per capire il futuro del ragazzo”.