A Lady Radio ha parlato l'ex difensore viola Roberto Galbiati, che si è soffermato su varie tematiche dell'attualità a tinte viola, parlando anche di alcuni singoli oltre che proiettarsi alla sfida di stasera contro il Panathinaikos in Conference League.

‘Fiorentina sulla carta favorita col Panathinaikos, ma non pensiamo che la strada sia in discesa’

“Giocare in Grecia è sempre stato complicato, ma il clima sarà diverso, lo stadio del Panathinaikos non è all’inglese bensì ‘Olimpico’, con la pista di atletica intorno. Ha faticato a passare il turno contro gli islandesi del Vikingur, ha perso in Islanda e vinto negli ultimi 10 minuti in casa. Resta comunque una delle squadre più forti del campionato greco, anche se è piuttosto distante dall’Olympiakos. In Europa niente è scontato, chiunque può creare dei problemi. Sulla carta la Fiorentina può essere favorita, però non bisogna partire con l’idea che la strada sia in discesa”.

‘Palladino deve fare delle scelte e Zaniolo…’

“Zaniolo ha fatto tutta la preparazione con l’Atalanta, Fagioli con la Juventus, se non giocano è per scelta tecnica, sono entrambi in forma. Si gioca in 11, Palladino è pagato per fare delle scelte, e le fa. Tra poco è finito il campionato e parliamo di giocatori non in forma? La Coppa per la Fiorentina è importante e l’allenatore dovrà optare per le soluzioni che ritiene migliori. Zaniolo ormai da tempo non offre ciò che ci si aspetta e non è una vera seconda punta ma più un esterno. Beltran al momento è quello che merita più di tutti di giocare, sta facendo bene".