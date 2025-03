L'ex portiere Stefano Sorrentino, di lunga militanza in Serie A ma anche nel campionato greco, ha parlato a Radio Bruno concentrandosi sulla sfida tra la Fiorentina ed il Panathinaikos e sulla questione portiere.

‘Panathinaikos squadra che nelle coppe sa tirar fuori qualcosa in più’

“Ci può stare il rendimento altalenante della Fiorentina, e la situazione Bove è andata ad influire, i viola hanno giocato tante gare. Penso che i risultati siano in linea, l'unico neo è l'eliminazione dalla Coppa Italia, a fine anno si farà il bilancio complessivo. In Grecia, l'ambiente è da temere, mai semplice giocare ad Atene, il Panathinaikos è una buona squadra che nelle Coppe sa tirare fuori qualcosa in più come tutte le greche. La Fiorentina ha l'obiettivo di arrivare in fondo, sarà uno scoglio duro ma i viola hanno tutte le carte in regola per passare il turno”.

‘Le logiche di gruppo sono più importanti del singolo, Terracciano si è meritato sul campo di giocare’

“Ho sempre avuto la fortuna di giocare tutte le partite o quasi, non c'era l'alternanza di portieri che c'è adesso. Il ruolo del portiere sta cambiando. Sono d'accordo con Palladino, credo sia giusto, Terracciano ha dimostrato di essere affidabile. Un grande portiere come De Gea gli ha preso il posto, ma Pietro è un professionista esemplare e penso sia giusto che abbia questo premio che si è meritato sul campo e negli anni passati. Ci sta di dare un po' di riposo a De Gea, che arriva da un anno di inattività, può fargli bene per il finale di stagione. In caso di finale? Giocherei con Terracciano se si è fatta una scelta in tal senso, vorrebbe oltretutto dire che ha fornito il suo contributo per arrivare all'ultimo atto. Il gruppo spesso è più importante del singolo giocatore. Di giocatori che vincevano le partite da soli ce ne sono stati due, Maradona e Pelè”.