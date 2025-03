Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio soffermandosi su alcuni argomenti di casa Fiorentina, passando da alcuni singoli ad una proiezione sul futuro viola a breve termine.

‘Mi aspetto che Beltran sia risparmiato per il Napoli’

“Zaniolo e Fagioli sono a Firenze da un mese, e la condizione ora devono trovarla. Se stanno fuori stasera significa che le scelte di Palladino vanno in direzione opposta a quanto suggerito dal mercato. Zaniolo finora non è stato incisivo, in vista del Napoli però se si deve risparmiare un calciatore, mi aspetto che sia Beltran, data la squalifica dell’ex Atalanta”.

‘Commisso ha parlato di miglioramento ed è ancora possibile’

“Palladino non è un integralista, ha giocato a quattro dopo aver iniziato a tre, adesso dopo il mercato ha scelto di nuovo la retroguardia con tre uomini. Ci si dimentica spesso che ha fatto solo un anno e mezzo di Serie A prima di arrivare alla Fiorentina, che non è proprio una squadretta, è ancora molto giovane anche nelle dichiarazioni. Non può già essere in grado di capire cosa accade in campo come fa un tecnico con anni ed anni di esperienza, non è colpa sua. Commisso ha detto che la squadra deve migliorare, quindi arrivare almeno sesta, ed è ancora in corsa per questo obiettivo, anche se sta giocando male negli ultimi mesi”.